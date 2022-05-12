Евро упал до отметки января 2020 года

12 мая. 11:07

Курс евро опустился до 69 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Это произошло впервые с февраля 2020 года.

Европейская валюта снизилась на 1,35%. На бирже также сообщили, что курс доллара упал до 66,48 рубля, потеряв 1,12%.

В настоящее время евро на Московской бирже упал до 68 рублей впервые с января 2020 года

При этом агентство Bloomberg сообщает, что рубль признан в текущем году лидирующей мировой валютой по степени укрепления к доллару. Его курс с начала текущего года вырос на 11%, он обошел бразильский реал (+9%).

В издании отметили, что рубль укрепился благодаря мерам властей по противодействию санкциям. Помимо введения контроля над движением капитала, власти обязали экспортеров продавать иностранную валюту.