В Венгрии предложили площадку для мирных переговоров с участием России

12 мая. 11:01

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил провести любые мирные переговоры по урегулированию ситуации с участием России.

Глава ведомства отметил, что раньше отношения Москвы и Будапешта были прагматичными. Также он рассказал, что с начала спецоперации в Украине венгерский премьер Виктор Орбан во время переговоров с Владимиром Путиным предложил Будапешт в качестве принятия любых мирных переговоров.

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия не хочет, чтобы венгерско-украинская граница была местом поставок оружия. "Мы не пошлем и не позволим транзит оружия через Венгрию", - заключил министр в интервью изданию El Pais.