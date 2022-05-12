СМИ: Саакашвили проходит обследование в тбилисской клинике "Вивамед"

12 мая. 10:59

Специальная пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии сегодня перевела экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования, - передает телеканал "Мтавари архи".

Машина скорой помощи, в которой находился Саакашвили, на рассвете покинула тюрьму города Рустави в сопровождении усиленного конвоя. Меры безопасности усилены и в самой клинике, в которой дежурят наряды полиции и службы конвоя. Бывший президент будет проходить обследование, а затем лечение на пятом этаже здания: сколько времени он там пробудет и какие обследования он будет проходить, пока не уточняется, - передает ТАСС.

Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания: 27 апреля консилиум врачей при омбудсмене Грузии опубликовал доклад, в котором утверждается, что у Саакашвили - белковое голодание.