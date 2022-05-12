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Названы сроки закрытия Тбилисского дома малюток

Названы сроки закрытия Тбилисского дома малюток

Тбилисский дом малюток будет закрыт до конца этого года. Об этом заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.

Во время выступления в парламенте в рамках "часа министра", он рассказал о программах защиты беспризорных детей и детей-жертв насилия.

По словам главы ведомства, будут задействованы еще три специализированных дома семейного типа, в которых разместятся бенефициары Тбилисского дома малюток.

"Важно, что после закрытия Дома малюток в Грузии больше не будет существовать большой институции детей с ограниченными возможностями, что является важным успехом для страны", - приводит слова Азарашвили Sputnik Грузия.

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