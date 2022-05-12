Названы сроки закрытия Тбилисского дома малюток

12 мая. 10:54

Тбилисский дом малюток будет закрыт до конца этого года. Об этом заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.

Во время выступления в парламенте в рамках "часа министра", он рассказал о программах защиты беспризорных детей и детей-жертв насилия.

По словам главы ведомства, будут задействованы еще три специализированных дома семейного типа, в которых разместятся бенефициары Тбилисского дома малюток.

"Важно, что после закрытия Дома малюток в Грузии больше не будет существовать большой институции детей с ограниченными возможностями, что является важным успехом для страны", - приводит слова Азарашвили Sputnik Грузия.