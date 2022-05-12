Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут встречу в Душанбе

12 мая. 10:49

Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении проведут встречу в Душанбе "на полях" заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ. Об этом рассказал официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян.

По его словам, глава ведомства Арарат Мирзоян уже отправляется в столицу Таджикистана, пишет Sputnik Армения.

Ранее таджикские СМИ со ссылкой на МИД Таджикистана сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прилетел в Душанбе. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов также отбыл в столицу Таджикистана, заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.