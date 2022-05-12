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Глава российской сети немецких диализных центров отказался уходить из России

Глава российской сети немецких диализных центров отказался уходить из России

Немецкая медицинская компания Fresenius Medical Care, в сеть которой входят гемодиализные центры, отказалась уходить из России, - сообщил Frankfurter Allgemeine Zeitung глава предприятия Стефан Штурм.

"Мы не можем ставить одну жизнь выше другой", - заявил он, назвав невозможным отказ в медицинском обслуживании российских пациентов, передает РИА Новости.

Также Штурм предупредил Берлин о серьезных последствиях в случае остановки поставок российского газа.

"Газовое эмбарго приведет к непредсказуемым последствиям. Мысль о том, что в этой ситуации достаточно будет просто надеть еще один свитер - это грубое упрощение и преуменьшение проблемы", - отметил он, добавив: политики не осознают всю серьезность положения.

"Суть санкций заключается в том, чтобы нанести тому, против кого они вводятся, больший вред, чем самому себе. В случае введения газового эмбарго сделать это не получится", - добавил Штурм.

Напомним, на сегодняшний день Fresenius Medical Care управляет более 90 гемодиализными центрами в 36 российских регионах.

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