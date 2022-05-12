Минздрав Чечни возглавил Сулейман Лорсанов

12 мая. 10:29

Министром здравоохранения Чечни стал Сулейман Лорсанов - бывший главврач Клинической больницы № 1 имени У. И. Ханбиева, рассказал глава республики Рамзан Кадыров на совещании в Грозном с руководителями медицинских учреждений.

По словам главы региона, при Лорсанове в больнице все было налажено настолько хорошо, что возникал вопрос, удалось ли достичь того же в других больницах.

"На самом высоком уровне был поставлен процесс функционирования и оказания медицинской помощи населению. Он очень требовательный, профессиональный специалист и грамотный хозяйственник", - цитирует Кадырова ТАСС.

Напомним, ранее Минздрав Чечни возглавлял Идрис Байсултанов, которого сейчас перевели на пост советника главы региона по социальным вопросам.