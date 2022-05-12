Популярный авиаперевозчик больше не принимает карты "Мир"

12 мая. 10:21

Турецкие онлайн-сервисы отказываются принимать оплату по российским картам "Мир" на фоне санкций против РФ, сообщают "Известия".

Так, авиаперевозчик Turkish Airlines приступил к блокировке операций по картам отечественной платежной системы. При этом, как отмечают пользователи, нельзя оплатить билеты на сайте не только российскими картами, выпущенными попавшими под санкции банками, но и теми, которые под них не попали. В системе всплывает ошибка и клиента просят обратиться в кредитную организацию или попробовать произвести оплату другим способом.

Помимо Turkish Airlines, запрет операций по российским картам ввел и интернет-магазин TT-Turk, осуществляющий доставку товаров в Россию. Сейчас пользователи не могут оплатить заказы картами Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и "Открытие".