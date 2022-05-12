Две автоледи пострадали в аварии в Ессентуках

12 мая. 10:21

Две женщины пострадали в результате аварии в Ессентуках, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что водитель Kia выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ-21120», который двигался по главной.

"В результате столкновения пострадали 47-летняя водитель иномарки и 28-летняя водитель ВАЗа. Их доставили в больницу", - информируют правоохранители.

Уточняется, что находившаяся за рулем отечественной легковушки автоледи будет привлечена к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол. Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.