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Азербайджан окажет помощь мигрантам

Азербайджан окажет помощь мигрантам

Азербайджанское представительство Международной организации по миграции предоставит временное жилье, продовольствие, непродовольственные товары, одежду и медицинскую помощь мигрантам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана, помощь окажут мигрантам, находящимся на нелегальном положении (в связи с истечением срока действия визы или личных документов). Также помощь будет предоставлена тем мигрантам, которые находятся в тяжелом материальном положении, нуждающимся в продовольственных/непродовольственных товарах и жилье.

Кроме того, ведомство поможет малообеспеченным или безработным и низкоквалифицированным трудовым мигрантам, попавшим в тяжелую ситуацию иностранным студентам, а также тем, кому отказали в предоставлении убежища.

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