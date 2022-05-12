Азербайджан окажет помощь мигрантам

12 мая. 10:11

Азербайджанское представительство Международной организации по миграции предоставит временное жилье, продовольствие, непродовольственные товары, одежду и медицинскую помощь мигрантам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана, помощь окажут мигрантам, находящимся на нелегальном положении (в связи с истечением срока действия визы или личных документов). Также помощь будет предоставлена тем мигрантам, которые находятся в тяжелом материальном положении, нуждающимся в продовольственных/непродовольственных товарах и жилье.

Кроме того, ведомство поможет малообеспеченным или безработным и низкоквалифицированным трудовым мигрантам, попавшим в тяжелую ситуацию иностранным студентам, а также тем, кому отказали в предоставлении убежища.