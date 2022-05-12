На Кубани будет тепло и сыро

12 мая. 10:10

Синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают сегодня в крае небольшие кратковременные дожди.

Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха днем - 15-20 тепла, а вот завтра утром в предгорных районах края местами ожидаются заморозки до -1…-2, что считается опасным явлением, - передает портал Юга.ру.

В Краснодаре сегодня тепло и солнечно - днем потеплеет до 20 градусов, будет облачно и без осадков. Ветер юго-западный, его скорость составит до 9 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность, на участке от Джубги до Магри небольшой дождь. Скорость ветра составит 6-11 м/с, местами порывами до 12-14 м/с. Воздух прогреется до 14-19 тепла.