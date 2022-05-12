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Грузия празднует День Святого апостола Андрея Первозванного

Грузия празднует День Святого апостола Андрея Первозванного

Грузинская православная церковь 12 мая отмечает день памяти Святого апостола Андрея Первозванного – апостол Андрей в стране почитается особо, так как именно он первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.

Этот день в Грузии имеет статус государственного праздника и является в стране выходным, также сегодня во всех православных храмах Грузии пройдут торжественные богослужения.

Однако, согласно традиции, больше всего верующих собирается в церкви, названной в честь Святого Андрея Первозванного. Храм расположен в центре Тбилиси.

Грузинская православная церковь Святого апостола Андрея Первозванного поминает два раза в год – 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря - в день его кончины.

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