Названа последняя надежда для экономик стран Европы

12 мая. 10:01

Цены на нефть и газ будут повышаться из-за санкций против РФ, в таком случае Европе стоит надеяться на туристическую сферу, сообщает The Wall Street Journal.

"У них есть надежда на то, что этим летом пандемия не помешает отдыху людей, что может подстегнуть экономику стран Южной Европы", - сказано в статье.

Издание отмечает, что регион страдает также от того, что Россия перестала покупать продукцию из Европы, а США проводят перераспределение трат в пользу штатов, которые производят энергоресурсы.

Учитывая быструю инфляцию и тот факт, что зарплаты людей остаются на прежнем уровне, их покупательная способность резко падает. К тому же, отмечает автор, стоимость энергоресурсов возросла почти на 40%.

Экономисты пишут, что люди могут отказаться от долгосрочных покупок, но скорее всего захотят отдохнуть на курортах, где из-за коронавируса не были два года, заключили в статье.