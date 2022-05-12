Источник: в воинской части в Амурском районе прогремел взрыв, есть жертва

12 мая. 9:54

Сегодня в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие, - сообщил источник в экстренных службах региона.

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали, они доставлены в больницу", - цитирует собеседника ТАСС.

Как уточнил другой источник в экстренных службах, в воинской части произошел взрыв пороха.

"На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит", - сказал он.

В результате инцидента пострадали семь человек – таковы последние данные с места происшествия.