Заседание СМИД СНГ состоится завтра в Душанбе

12 мая. 9:51

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ пройдет завтра в Душанбе.

В повестку войдут перспективы развития сотрудничества в рамках Содружества, особое внимание участники уделят вопросам международной безопасности и развитию связей в гуманитарной и научной областях.

В столицу Таджикистана накануне прибыл глава МИД России Сергей Лавров, он прилетел из столицы Омана Маскат, где находился с рабочим визитом, пишет НИАТ "Ховар" со ссылкой на МИД Таджикистана.

Напомним, заседания СМИД СНГ проводятся дважды в год, очередная встреча должна состояться в Нур-Султане в октябре.