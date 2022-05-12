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"Жесткая экономия": в Германии рассказали, как будут жить без газа из РФ

&quot;Жесткая экономия&quot;: в Германии рассказали, как будут жить без газа из РФ

Германия сможет справиться с прекращением поставок российского газа уже предстоящей зимой, однако экономия голубого топлива должна быть очень жесткой. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Если к концу года у нас будут полные хранилища, если две из четырех арендованных нами плавучих установки [для приема] СПГ уже будут подключены к сети и если мы существенно сэкономим на энергии, то в случае прекращения поставок российского газа мы сможем в некоторой степени пережить зиму", - пояснил он, в интервью германскому журналу Wirtschaftswoche, передает ТАСС.

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