"Жесткая экономия": в Германии рассказали, как будут жить без газа из РФ

12 мая. 9:37

Германия сможет справиться с прекращением поставок российского газа уже предстоящей зимой, однако экономия голубого топлива должна быть очень жесткой. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Если к концу года у нас будут полные хранилища, если две из четырех арендованных нами плавучих установки [для приема] СПГ уже будут подключены к сети и если мы существенно сэкономим на энергии, то в случае прекращения поставок российского газа мы сможем в некоторой степени пережить зиму", - пояснил он, в интервью германскому журналу Wirtschaftswoche, передает ТАСС.