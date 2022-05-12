"Жигули" протаранили станцию техобслуживания в Варденисе, есть жертва

12 мая. 9:35

Смертельное ДТП произошло в Варденисе (Гегаркуникская область), такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал об аварии поступил в ведомство сегодня в 02:02. На место ЧП направилися боевой расчет пожарных-спасателей.

Оказалось, что на ул. Чаренца автомобиль "ВАЗ-2107", за рулем которого был мужчина 1966 г.р., врезался в стену станции техобслуживания. Водитель скончался на месте аварии.

Пассажир, также 1966 г.р., с травмами был доставлен в городской медцентр, он находится в удовлетворительном состоянии, передает Sputnik Армения.