Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлено до 19 мая

12 мая. 9:31

Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 19 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", - сказано в сообщении.

Временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростова-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Авиаперевозчикам рекомендуют организовывать рейсы по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.