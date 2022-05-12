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Немецкий концерн Siemens уходит из России

Немецкий концерн Siemens уходит из России

Руководство немецкого концерна Siemens приняло решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, говорится в пресс-релизе компании.

"Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России", - цитирует слова главного финансового директора концерна Ральфа Томаса РИА Новости.

Только за первый квартал текущего года Siemens уже потеряла 0,6 млрд евро в связи с антироссийскими санкциями – в марте компания прекратила международные поставки и работу по новым российским проектам, а обслуживание и ремонт поставленного в страну оборудования привела в строгое соответствие с санкциями.

Напомним, созданный в 1847 году немецкий концерн Siemens AG является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

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