ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении

12 мая. 9:26

Накануне вечером подразделения ВС Армении обстреливали позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Юхары Айрым и Зейлик Кельбаджарского района. Такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В нем говорится, что обстрел велся с перерывами с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Юхары Шорджа Басаркечярского района госграницы, из разнокалиберного оружия.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, добавили в ведомстве.