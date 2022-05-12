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ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении

ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении

Накануне вечером подразделения ВС Армении обстреливали позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Юхары Айрым и Зейлик Кельбаджарского района. Такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В нем говорится, что обстрел велся с перерывами с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Юхары Шорджа Басаркечярского района госграницы, из разнокалиберного оружия.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, добавили в ведомстве.

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