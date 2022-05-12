СМИ: ВСУ Украины остались без германских "Гепардов"

12 мая. 9:11

Германия задерживает передачу Украине зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, так и не предоставив Киеву корректную информацию для получения вооружения, пишет немецкое издание Welt.

"До сих пор министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придется самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). …Вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от федерального правительства", - пишет газета, передает РИА Новости.

Обещания Берлина Киеву полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности, которая на следующий день после объявления о поставках Gepard утверждала, что сделка будет осуществлена через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает разрешение на операцию.

Теперь реальные сроки поставки установок остаются неизвестными, а Минобороны ФРГ "не знает, когда заявленные зенитные установки Gepard будут поставлены Украине", - цитирует издание ответ военного ведомства ФРГ на запрос депутата Серапа Гюлера.

Германия уже не смогла поставить Украине обещанные ей зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, а также не получила формального одобрения правительства ФРГ заявки от немецкого концерна Rheinmetall на поставку 100 БМП Marder и заявки на поставку 88 танков Leopard, - сообщали ранее немецкие СМИ.