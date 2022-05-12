Жители Карачаево-Черкесии жалуются на холод

12 мая. 8:58

Жители Карачаево-Черкесии жалуются в Сети на нестерпимый холод в помещениях. Просьбы включить отопление появились в телеграм-канале @chp_kchr.

Температура воздуха в регионе доходит до нуля и ниже. В квартирах находиться невозможно, болеют дети и старики, а на улице, кажется, теплее, чем дома.

"Так устали от лекарств и бессонницы. Уши болят, кашель, носы забиты. Это все не уйдет, пока мы вдыхаем по ночам холод", - пишет один из комментаторов, передает "АиФ-Ставрополье".

В школах и детсадах дети сидят куртках, а их родители просят разобраться в ситуации республиканскую прокуратуру.

На холод и сырость в телеграм-канале пожаловалась и сотрудница местной больницы, пациентам которой приходится лежать под тремя одеялами.