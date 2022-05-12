Часть ресторанов McDonald's в России продолжают работать

12 мая. 8:44

Каждый шестой из ресторанов быстрого питания McDonald's - 133 из 850 - по-прежнему открыт для российских посетителей, так как работает по франшизе, - рассказал директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца.

Полностью закрыты лишь рестораны в Южном и Дальневосточном федеральном округах,

а вот заведения на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, которые управляются местным франчайзи - ООО "Развитие рост", входящим в группу "Росинтер ресторантс", развивающей сети "Иль Патио", "Шикари", Fridays, продолжают работать. Так, работают McDonald's на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также в аэропортах Домодедово и Шереметьево, - передает РИА Недвижимость.

Также у франчайзи McDonald's множество точек в Сибири, на Урале, Башкирии и Татарстане.

"Качество еды в оставшихся открытыми в России ресторанах в целом осталось без изменений в связи с тем, что практически все поставщики - российские, а иностранное только оборудование", - пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Напомним, франшиза McDonald's предусматривает достаточно жесткие условия для франчайзи, и они продолжают действовать. Среди требований - необходимость принимать участие во всех мероприятиях сети, закупать продукты только на складах компании и обучить персонал работе в соответствии с ее стандартами.