Япония и ЕС продолжат санкционное давление на Россию

12 мая. 8:27

Япония и ЕС намерены и в дальнейшем оказывать санкционное давление на Россию в связи с ситуацией на Украине и проведением специальной военной операции РФ, - заявил сегодня японский премьер-министр Фумио Кисида по итогам состоявшегося в Токио саммита с лидерами Евросоюза.

"Мы подтвердили необходимость продолжения совместной работы с целью введения жестких санкций против России и усиления поддержки Украины", - сказал он, передает ТАСС.

В ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепление взаимодействия в цифровой области и сфере борьбы с изменением климата, - добавил Кисида.