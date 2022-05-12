В Шуше стартовал V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"

Сегодня в культурной столице Азербайджана – городе Шуша - при организационной поддержке министерства культуры, Фонда Гейдара Алиева и Государственного заповедника города Шуша стартует V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" – он проходит в соответствии с "Планом мероприятий в связи с годом города Шуша", утвержденным постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 февраля 2022 года.

В пятом фестивале, который стартовал в Шуше, принимают участие музыканты, танцевальные коллективы из 10 стран, выступающие в различных фольклорных стилях, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

Фестиваль впервые был проведен в 1989 году, он был посвящен 100-летию Сеида Шушинского. С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" получил международный статус. Приглашение на него фольклорных групп из зарубежных стран, таких как Нидерланды, Германия, Израиль, Турция, вызвало большой интерес общественности, однако из-за тяжелой ситуации в Шуше из-за начала карабахского конфликта основные мероприятия фестиваля начали проводиться на территории Агдама, а также некоторые концерты состоялись в Барде и Агджабеди.

Третий по счету фестиваль состоялся в 1991 году. В мероприятии приняли участие около 300 человек из 25 стран. В нем также приняли участие представители еще ряда стран - художники из Америки и Австралии. Заключительные концерты II и III фестивалей состоялись в Баку во Дворце Гейдара Алиева.

После 30-летнего перерыва при организации Фонда Гейдара Алиева IV фестиваль вновь был проведен на Джыдыр-дюзю в Шуше 12-13 мая 2021 года. В его первый день были представлены национальные танцы, искусство мугама, состоялись концерты фольклорных коллективов, были продемонстрированы видеоролики с выступлениями азербайджанских ханенде, снятые в Шуше в разные годы. Во второй день фестиваля были представлены классические музыкальные произведения азербайджанских композиторов. В концерте приняли участие Азербайджанский Государственный симфонический оркестр и Азербайджанский Государственный хор, а также известные вокалисты и другие солисты страны.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" знаменитый пианист и композитор Фархад Бадалбейли, в этом году фестиваль проходит на международном уровне. "В прошлом году, когда "Харыбюльбюль" был проведен впервые после освобождения Шуши, мы все-таки ограничились собственными коллективами и исполнителями. А в этом году, на V фестиваль мы пригласили множество гостей. И то, что они приехали в Шушу выступать, это важно для нас", - сказал он.

"Я участвовал в первых фестивалях "Харыбюльбюль", проходивших в трудное время. Они были просто грандиозными, все три. Но потом фестиваль прервался из-за войны, и возродить его удалось только в прошлом году, благодаря освобождению нашей земли. Он тоже был потрясающим, выступили все народы Азербайджана со своими ансамблями, танцами и песнями. Красочный и трогательный праздник культуры. Затем был концерт симфонической музыки", - напомнил Фархад Бадалбейли.

"В этом году фестиваль посвящен фольклорному искусству, причем фольклору разных стран. Я сейчас нахожусь на фестивале и только что видел узбекский ансамбль и музыкантов из Грузии, а есть и артисты из Мали. Сегодня здесь много молодежи, они уже подружились. Я думаю, что "Харыбюльбюль" – не только музыкальный фестиваль, но и фестиваль знакомства молодых людей из разных стран. Пускай дружат, пускай знают друг друга, пускай идеи мира и сотрудничества преобладают. Я этому очень рад", - заключил знаменитый композитор.