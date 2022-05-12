СМИ подчитали, во что обойдется Евросоюзу отказ от российского газа

12 мая. 8:14

Евросоюзу в ближайшие пять лет придется потратить дополнительно 195 млрд евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России - такой бюджет предполагает подготовленный Еврокомиссией (ЕК) проект ускоренного энергетического перехода, пишет газета Financial Times.

"Быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию, ради этого к 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13% вместо планировавшихся 9% за счет повышения энергоэффективности. Ставится также цель более чем в два раза увеличить производство энергии из возобновляемых источников, доведя ее долю в европейском потреблении с 22% в 2020 году до 45% к 2030 году. Ранее предлагавшимся ЕК целевым показателем была доля в 40%", - говорится в публикации, передает ТАСС.

Ставку предлагается сделать на "зеленый" водород, потребление которого в ЕС к 2030 году может составить 20 млн т (причем половина этого объема тоже будет импортироваться), а также биометан.

Проект будет официально представлен 18 мая, он потребует внесения изменений в несколько директив ЕС, включая ослабление требований к проектам в сфере возобновляемой энергетики.