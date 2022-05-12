Москву начнут отключать от отопления

12 мая. 7:57

Уже 14 мая в Москве начнут отключать отопление - завершение отопительного сезона займет три дня, - сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы", - отметил Петр Бирюков, передает РИА Новости.

Столичным коммунальщикам предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс зданий, в числе которых свыше 34 тыс жилых домов.

Сначала будут отключены промышленные и административные объекты, затем - жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, - пояснил заместитель мэра, подчеркнув, что после завершения отопительного сезона в столице начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.