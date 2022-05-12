Под Идлибом установили монумент Герою России Роману Филипову

12 мая. 7:43

В Сирии на месте его последнего боя открыли монумент погибшему летчику ВКС России, Герою России, майору Роману Филипову.

"Это наша обязанность. Это наш святой долг чтить память таких людей. Тех людей, которые безмерно подняли авторитет офицерского корпуса России во всем мире. Я горжусь тем, что сегодня недалеко от линии боевого соприкосновения, несмотря на все, нам удалось провести это мероприятие", - рассказал участвовавший в церемонии военный российской группировки войск в Сирии полковник Андрей Федоров, передает РИА Новости.

Для создания мемориала место у большого камня, где погиб Филипов, облагородили: выложили брусчатку, установили флагшток, на котором подняли российский триколор.

Установка монумента до недавнего времени была невозможна из-за близости позиций боевиков, сейчас они отошли под давлением российской группировки и сирийских военных.

Мероприятие завершилось минутой молчания, возложением венков и салютом в честь Героя России.

Напомним, штурмовик Су-25 майора Филипова в 2018 году сбили ракетой террористы, когда он облетал зону деэскалации Идлиб. Летчик до последнего пытался держать штурмовик в воздухе и успел доложить командованию об атаке. После катапультирования Филипов приземлился в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб. До последних минут жизни он вел неравный бой из штатного оружия и не подпускал террористов. Окруженный боевиками, когда расстояние до них сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.