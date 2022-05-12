КНДР закрывается от коронавируса

12 мая. 7:31

Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом, - говорится в распространенном сегодня сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года", - отмечается в нем, передает ТАСС.

"После внимательного изучения результатов анализов образцов, собранных в столице 8 мая, было решено, что они совпадают с подтипом штамма "омикрон" BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время", - говорится в сообщении.

В связи с ЧП было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын: он призвал сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности, и усилить работу на границах и на фронте борьбы с коронавирусом.

После выявления случая заражения коронавирусом Ким Чен Ын распорядился ввести во всех городах и регионах страны локдаун, чтобы "полностью пресечь распространение вируса путем тщательного блокирования... во всех городах и районах страны".

Ранее власти республики не сообщали о выявлении случаев заражения коронавирусом.