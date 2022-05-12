Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра

12 мая. 7:12

Сегодня в столичном регионе ожидаются облачная с прояснениями погода и дожди, - сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от 17 до 19 градусов тепла, а уже в ночь на пятницу столбики термометров в городе и области могут опуститься до девяти градусов, - прогнозируют синоптики.

Сегодня во второй половине дня пройдет дождь, в отдельных районах возможна гроза.

Тепло будет и на территории Подмосковья - днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла, а вот в ночные часы может похолодать до плюс шести.

Днем ожидается усиление юго-западного ветра – его порывы будут достигать до 17 м/с, в связи с чем в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление пониженное, оно составит 740 мм рт ст.