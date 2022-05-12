Минздрав Чечни возглавил главврач КБ в Грозном

12 мая. 6:58

В Чечне новый глава Минздрава – им стал Сулейман Лорсанов, ранее работавший главным врачом Клинической больницы № 1 имени У.И.Ханбиева в Грозном, - сообщил глава региона Рамзан Кадыров на совещании в Грозном с руководителями медицинских учреждений.

"Когда он был главным врачом медицинского учреждения, в его больнице было все настолько хорошо налажено, что возникала мысль, есть ли такой порядок в других больницах. На самом высоком уровне был поставлен процесс функционирования и оказания медицинской помощи населению. Он очень требовательный, профессиональный специалист и грамотный хозяйственник", - сказал Кадыров, передает ТАСС.

Напомним, ранее должность министра здравоохранения Чечни занимал Идрис Байсултанов. Он переведен на должность советника главы региона по социальным вопросам.