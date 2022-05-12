Японские санкции против Сбера и Альфа-банка вступили в силу

12 мая. 6:43

Сегодня начал действовать пакет японских санкций, предусматривающий заморозку активов Сбера и Альфа-банка, а также запрет на новые инвестиции в Россию.

Санкции, о введении которых МИД Японии объявил месяц назад, также накладывают запрет на проведение транзакций с указанными банками. Кроме этого, новые ограничения делают невозможным для физических или юридических лиц инвестировать в Россию, если в результате операции они могут получить 10% акций и более. Запрещается также выдача кредитов в Японии со сроком погашения более года, - передает РИА Новости.

Япония также исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в РФ более 300 своих товаров – это полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другая техника, а также люксовые автомобили и предметы роскоши.