СМИ: российский газ расколол Европу надвое

12 мая. 6:29

Европа раскололась из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы, - заявил турецкий экономист Эрдал Карагель, пишет турецкая Yeni Safak.

"Поскольку зависимость стран Евросоюза от природного газа составляет около 40%, при этом многие страны полностью зависят от России, между ними сохраняются разногласия по поводу того, как и когда решить эту проблему. По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое", - пояснил Карагель, передает РИА Новости.

Доля российского газа в энергетической корзине разных стран значительно отличается: Германия покупает у Москвы около 40% потребляемого голубого топлива, Франция – 25%, а Италия - примерно 50%. Другие страны зависят от поставок из России меньше, но существует также обширная группа государств, чьи потребности в газе практически целиком обеспечивает Москва: это Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдавия, а Финляндия и Сербия получают из России около 90% голубого топлива, - уточняет экономист.