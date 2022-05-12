СМИ: в китайском аэропорту горел лайнер с пассажирами

12 мая. 6:15

Минувшей ночью в международном аэропорту "Цзянбэй" города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся, - сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 8.00 (3.00 мск) - на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу.

"Самолет, выполнявший рейс TV9833 Чунцин - Ньингчи, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцина "Цзянбэй" и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны", - говорится в публикации аэропорта в соцсети Weibo, передает РИА Новости.

Сведений о погибших не поступало, причины аварии пока не установлены.

Огонь уже удалось потушить, ВПП, на которой произошел инцидент, закрыта. Рейсы, конечным пунктом которых был Чунцин, частично переведены в международный аэропорт "Шуанлю" города Чэнду провинции Сычуань.