Япония собирается увеличить оборонный бюджет до $106 млрд, то есть до 2% от ВВП. Такое решение, как и недавние заявления Германии о значительном увеличении военных расходов на фоне российской спецоперации на Украине, завершает эпоху отказа от вооруженных сил после поражения во Второй мировой войне.

Как отмечает The Conversation, либерально-демократическое правительство Японии утверждает, что объявленное в апреле решение, было спровоцировано конфликтом на Украине, а также растущим региональным давлением со стороны Китая, Северной Кореи и России. Министр обороны Нобуо Киси говорит, что увеличение расходов обеспечит Японии ”оборонные возможности” для борьбы с региональной агрессией.

США уже некоторое время пытаются убедить Японию увеличить оборонный бюджет, чтобы снять с себя часть бремени по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Увеличив военные расходы вдвое, Япония выполнит требования НАТО в отношении оборонных бюджетов стран-членов. Страна обретет статус партнера, а не зависимой от США региональной державы, как было с тех пор, как американские оккупационные войска разработали ”пацифистскую конституцию”, чтобы предотвратить возрождение империалистических устремлений Японии.

Конституция запрещает использование силы и содержание армии. Тем не менее со временем были созданы Силы самообороны Японии. Позднее военные расходы были ограничены 1% процентом от ВВП, а ядерная политика тремя принципами, запрещающими владение, производство и ввоз оружия на территорию страны.

По сей день конституция и запрещающая военные действия ее девятая статья не менялись. Однако Япония пацифистское государство только на словах. Процесс повторной милитаризации Японии начался сразу же после окончания войны. Тем не менее время и условия для осуществления очередного шага имеют немаловажное значение.

Япония неоднократно меняла свой внешнеполитический курс – она была и империалистическим агрессором в 1930-е, и пацифистом в 1950-е, и средней силой в 2000-е. Сейчас первоочередную роль играют отношения с Вашингтоном. Учитывая, что Америка перегружена и находится в упадке, решение Токио укрепить собственные военные силы и углубить альянсы вызывает вопросы об отношении Японии к собственной безопасности. Существует также вероятность втягивания в американские опосредованные войны и углубления экономического взаимодействия по созданию военно-промышленного комплекса - системы, которая поощряет оборонные расходы и войну.

Сомнительные мотивы

Потребность в увеличении оборонных расходов возникла на фоне углубления оперативной совместимости американских военных частей и Сил самообороны Японии. Таким образом страна прокладывает путь к вливанию миллиардов долларов в вооружения и инфраструктуру безопасности, спрос на которые увеличился с началом российской спецоперации на Украине. Всё это происходит, несмотря на то, что девятая статья японской конституции не была изменена. Документально якобы поддерживается сдерживание милитаризации. Однако с тех пор как в 2015 году были одобрены изменения в интерпретации конституции, японская внешняя политика всё больше напоминает стратегию великой державы.

Сегодня Япония пылко поддерживает антироссийские санкции администрации Байдена и увеличение помощи Украине. Подобным образом предпринимаются попытки оправдать нарушения девятой статьи. Военные расходы, по объемам которых Япония уже на девятом месте в мире, сами по себе противоречат конституционному положению. Удивительно, но у Сил самообороны есть постоянные операционные базы в таких отдаленных регионах как Африканский Рог, а японское министерство обороны постоянно отправляет помощь украинским силам в зоне боевых действий.

Региональные отношения и союз с США

Суть девятой статьи, ограничивающей военный бюджет до 1% от ВВП и закрепляющей неядерные принципы, в том, что для региональных государств она была гарантом невозвращения Японии к колониальному прошлому. Внутренние дебаты по поводу изменения или отказа от статьи усилились, но некогда завоеванные Японией государства, в том числе и Китай, выступают решительно против конституционных изменений.

Своевольная интерпретация девятой статьи отражает стремление Японии сохранить свои позиции как в Азии, так и в США. Ситуация осложняется политической непостоянностью премьер-министра Фумио Кисиды. Он позиционируется как либерал, но его внешняя политика становится всё более жесткой, как у предшественников-консерваторов. Он стремится как можно прочнее укрепить отношения с США, что чревато втягиванием в иностранные конфликты.

Все большее финансирование вооруженных сил в сочетании с береговой охраной, которая не уступает многим национальным армиям, без сомнения, говорят о серьезной трансформации японской армии в материальном отношении. Вопрос только в том, на самом ли деле укрепление позиций Китая и воинственная риторика Северной Кореи настолько ”опасны” и ”активно” угрожают безопасности, что ими можно оправдать происходящие изменения.

Национальная идентичность

В данном случае речь идет об идентичности и практичности. Япония должна четко обозначить свою региональную и глобальную позиции. Страна - третья по влечение экономика и девятая по военным расходам в мире, обладающая значительным влиянием во многих международных институтах, в том числе ООН и МВФ. Половина граждан Японии против пересмотра девятой статьи. Они гордятся мирным обществом и однозначно не хотят расширения и втягивания в американские войны.

Так было, по крайней мере, до последнего времени. Ссылаясь на украинский кризис, японское правительство и ведущие СМИ нашли средство выражения сострадания через действия при поддержке со стороны общественности. Токио принял беспрецедентное количество беженцев, гуманитарная помощь Украине выросла в разы, а военные расходы достигли уровня западных держав.

Создается впечатление, что Япония сумеет правильно отреагировать на непредвиденную ситуацию в собственном регионе. В действительности же подобное изменение японской внешней политики - повод для беспокойства, поскольку оно чревато разжиганием конфликтов. По мере того как Пекин прокладывает путь к Тайбэю на фоне российской спецоперации на Украине, Японии стоит задуматься о возвращении на мирный путь до тех пор, пока выцветшие страницы ветшающей конституции не будут вырваны окончательно.