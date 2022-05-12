В мире заканчиваются энергетические мощности на всех уровнях, предупреждает саудовский министр энергетики

Низкий уровень инвестиций в традиционные источники энергии может привести к тому, что мир останется без свободных мощностей для производства нефти, продуктов переработки и природного газа. С таим заявлением выступили министры энергетики двух главных производителей ОПЕК - Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как отмечает Оil Price, на протяжении многих месяцев, еще до начала российской спецоперации на Украине, чиновники из ближневосточных нефте- и газодобывающих стран предупреждали, что текущие незначительные инвестиции в новые месторождения и производственные мощности спровоцируют нехватку энергетических ресурсов, когда экономика восстановится после обусловленного пандемией спада 2020 года.

На этой неделе на конференции в Абу-Даби министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз ибн Салман заявил, что ”миру необходимо пробудиться и осознать существующую реальность”. ”В мире заканчиваются энергетические мощности на всех уровнях”, - Bloomberg цитирует принца, по мнению которого недостаточное финансирование перерабатывающих мощностей - одна из основных причин глобального роста цен на бензин, дизельное и авиационное топливо. Принц еще раз озвучил точку зрения королевства относительно того, что поспешный переход на чистые источники не учитывает современных реалий.

Если отрасль останется без инвестиций, возникнет дефицит поставок, который приведет к инфляции и ударит по конечному потребителю, сказал министр на форуме ”Будущее авиации” в Эр-Рияде.

Во время конференции в Абу-Даби министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК не сможет гарантировать достаточный экспорт, когда мир полностью восстановится после падения спроса на фоне пандемии коронавируса. Министр ОАЭ добавил, что крайняя волатильность на нефтяном рынке в последние недели - результат бойкота определенных сортов со стороны ряда покупателей, и на этот фактор ОПЕК+ никак не может повлиять. Очевидно, речь шла о бойкоте российской нефти западными импортерами.

Считается, что ОАЭ и Саудовская Аравия - единственные производители нефти, у которых достаточно свободных мощностей. Однако они не стремятся их задействовать, утверждая, что рынок сбалансирован, а любая нестабильность - результат влияния геополитических факторов.