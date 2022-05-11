В США заявили о важности сохранения диалогов с Москвой

11 мая. 23:35

Вашингтон поддерживает контакты с Россией через посольство в Москве и считает, что возможность для такого взаимодействия должна сохраняться, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Действительно, мы поддерживаем дипломатические контакты с Россией посредством нашего посольства в Москве. Нет сомнений в том, что эти отношения носят сложный характер, это очевидно для всех. Вместе с тем, мы считаем, что каналы для коммуникаций должны оставаться открытыми", - цитирует его РИА Новости.

Прайс также рассказал о визите американского посла в Москве Джона Салливана в российский МИД. По его словам, посещение было запланировано заранее и было сфокусировано на "узком круге вопросов двусторонней повестки".