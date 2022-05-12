Специалист назвала сроки полноценного отдыха

12 мая. 1:34

Полноценно отдохнуть за несколько праздничных дней невозможно, для этого требуется минимум десять дней, сообщила в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Светлана Колосова.

"На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть - это психологические нагрузки. На человека влияет большой объем рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически", - объяснила Колосова.

Чтобы переключиться с работы необходимо около недели, чтобы отдохнуть - вдвое больше, считает психолог. "Отдых от психологического давления должен длиться от трех дней до недели. Это очень помогает отвлечься. Чтобы точно отдохнуть, нужно как минимум от десяти дней до двух недель", - рассказала она.

Специалист подчеркнула, что "если просто лежать на пляже, то полноценный отдых займет три недели". Для отдыха крайне важно менять род деятельности, переключать активные полушария, а "не просто лежать", - напомнила специалист.