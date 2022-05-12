В Казахстане появится приложение с информацией о вузах и грантах

12 мая. 0:23

В Казахстане разработают специальное мобильное приложение для старшеклассников с информацией об учебных заведениях республики, а также различных грантовых программах. Об этом сообщил президент Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев.

"Со стороны абитуриентов к нам поступают много жалоб на сайты вузов, колледжей. Ребята говорят, что они не могут найти необходимую им информацию, некоторые сайты очень сложны в структуре. Учитывая такие моменты, в этом году мы решили создать новое приложение. В нем будет собрана вся информация о вузах, колледжах страны, государственных и других образовательных грантах, стипендиях, а также о вакантных рабочих местах в том или ином регионе", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Глава организации добавил, что к разработке приложения будут привлечены специалисты НПП "Атамекен", министерство образования и науки, университеты, колледжи, управления образования, региональные центры занятости.

В приложении молодежь также сможет узнавать о вакантных рабочих местах в различных регионах республики. Запустить приложение планируется в течение пары месяцев, оно будет доступно на казахском и русском языках.