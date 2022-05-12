Турция будет закупать пшеницу в Индии

Турция впервые разместила заказ на 50 тыс. тонн пшеницы из Индии, которая считается вторым по объемам производителем риса и пшеницы в мире. Подобные заказы выгодны индийским фермерам, он ведет к увеличению стоимости пшеницы, которая за последние недели уже подорожала на 15%.

Как отмечает Economic Times, цены растут, поскольку индийская пшеница начала пользоваться спросом на глобальных рынках после того, как экспорт из Украины остановился из-за российской спецоперации. На Украину приходится пятая часть мировых объемов пшеницы высшего сорта и 7% мирового пшеничного экспорта. Теперь цена большей части зерна, закупаемого частными торговцами у индийских фермеров, выше минимальной регулируемой цены в связи с ростом стоимости пшеницы во всем мире. Трейдеры создают запасы в ожидании выгодных экспортных заказов с глобальных рынков. Из-за нетипичной жары в марте урожай пшеницы в Индии упал, оказав влияние на цены.

Турция начала закупать пшеницу в рамках частной электронной системы Манди, по установленным ценам. Турция договорилась об импорте индийской пшеницы на прошлой неделе. Турецкая делегация Управления по развитию экспорта сельскохозяйственных и обработанных пищевых продуктов посетила Индию, чтобы обговорить условия импорта. Вскоре электронная система AgriBazaar получила заказ на 50 тыс. тонн пшеницы для Турции по приблизительной цене в 125 млн рупий.

”Мы не можем разглашать имя покупателя из-за положения о конфиденциальности. Аналогичные заказы мы в настоящее время получаем из Египта, Индонезии и ближневосточных стран. Сейчас мы ведем по ним переговоры на нашей электронной платформе”, - говорит Амит Агарвал, генеральный директор AgriBazaar.

Благодаря действиям правительства, несколько стран получили доступ к индийскому рынку, заявил на прошлой неделе на пресс-брифинге Судханшу Пандей, секретарь Министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения. Миноге страны обратились к Индии с запросом об импорте пшеницы, в том числе Египет, Израиль, Оман, Нигерия и Южная Африка.

В 2021-2022 финансовом году индийский экспорт пшеницы вырос до 7,215 млн тонн с 2,155 млн тонн в предыдущем финансовом году. Ожидается дальнейший рост, учитывая, что на 2023 финансовый год уже заключены контракты на 4 млн тонн.

Однако прогнозы производства были снижены до 105 с 111,3 млн тонн, при этом правительство собирается закупить половину от изначально запланированных объемов - 44,4 млн тонн. Резкий и внезапный рост температур в середине марта привел к снижению урожайности второго по величине производителя зерна в мире.