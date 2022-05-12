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Власти Ростова на год перенесли форум "Возобновляемая энергетика"

Власти Ростова на год перенесли форум &quot;Возобновляемая энергетика&quot;

Власти Ростова-на-Дону приняли решение из-за геополитической обстановки на год перенести Международный форум "Возобновляемая энергетика", - сообщил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

"Перенос сроков позволит максимально эффективно использовать дополнительное время для организации мероприятия на еще более высоком уровне", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Новые сроки проведения форума – апрель-июнь 2023 года, конкретная дата будет определена позже.

Напомним, форум должен был пройти в мае, а принять участие в нем планировали более 10 стран мира.

 

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