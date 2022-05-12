Власти Ростова на год перенесли форум "Возобновляемая энергетика"

12 мая. 3:33

Власти Ростова-на-Дону приняли решение из-за геополитической обстановки на год перенести Международный форум "Возобновляемая энергетика", - сообщил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

"Перенос сроков позволит максимально эффективно использовать дополнительное время для организации мероприятия на еще более высоком уровне", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Новые сроки проведения форума – апрель-июнь 2023 года, конкретная дата будет определена позже.

Напомним, форум должен был пройти в мае, а принять участие в нем планировали более 10 стран мира.