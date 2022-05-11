В Северной Осетии введен в строй завод по обработке камня

11 мая. 23:15

На территории Северной Осетии начал работать завод по обработке камня ООО "Ирстоун", информирует пресс-служба главы и правительства РСО-Алания.

Уточняется, что на предприятии будут производиться все виды продукции камнеобработки. "В Северной Осетии запущен первый этап нового завода по обработке камня ООО "Ирстоун". Завод строится на частные инвестиции. Уже запущен цех по обработке камня (гранита, мрамора, доломита и других), установлены и запущены несколько современных станков", - говорится в сообщении.

Как пояснил инвестор проекта Владимир Гуриев, предприятие получает блоки для обработки непосредственно с карьеров, из них планируется производить все виды продукции камнеобработки - слэбы (плиты из камня, которые можно использовать, например, для изготовления кухонных столешниц), бордюры, брусчатку и другие, передает ТАСС.

При полной реализации инвестпроекта в республике дополнительно появится около тысячи рабочих мест.