Медсестры и семейные врачи в Грузии станут больше зарабатывать

11 мая. 23:57

Медсестрам и семейным врачам в Грузии будут поэтапно повышать заработную плату. Об этом заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили, выступая в парламенте в ходе "часа министра".

Он подчеркнул, что рост зарплаты будет осуществлен в рамках начатой в Грузии первичной реформы здравоохранения. При этом министр не стал уточнять сроки и размеры повышения зарплат.

Азарашвили также рассказал о системе всеобщего здравоохранения, которая на данный момент охватывает 94.7% населения. Говоря о расходах граждан на медуслуги, министр отметил, что по сравнению с 2012 годом в 2021 году они сократились с 73,4% до 43,5%, передает "Sputnik Грузия".

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что в настоящее время власти Грузии работают над внедрением DRG модели – системы классификации пациентов.