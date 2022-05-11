В Иерусалиме палестинец пытался напасть на полицейских

11 мая. 22:48

Палестинец нейтрализован при попытке атаковать сотрудников полиции в Старом городе Иерусалима, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Подозреваемый недавно подошел к Хлопковым воротам в Старом городе Иерусалима и внезапно напал на полицейских, которые там работали, выкрикивая "Аллаху акбар!" В ответ полиция открыла огонь, и он был нейтрализован на месте", - сказано в сообщении.

Напомним, в Израиле в последнее время осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами терактов стали 19 человек. Кроме того, в ночь на среду журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле была убита во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана.