Apple лишилась статуса самой дорогой компании в мире

11 мая. 22:39

Инфляция, приведшая к снижению акций технологических компаний, и рост цен на нефть способствовали тому, что компания Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире, сообщает Bloomberg

По данным агентства, свое место она уступила саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, рыночная капитализация которой составила $2,43 трлн, у Apple она составила $2,38 трлн.

Отмечается, что даже если Apple вернет себе лидирующую строчку, нынешняя ситуация показывает значительные изменения в ситуации в мировой экономике.

В начале текущего года Apple впервые превысила капитализацию в $3 трлн, что до этого не смогла сделать ни одна из компаний, но после этого данный показатель резко упал.