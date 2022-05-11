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Лавины и заморозки надвигаются на Кабардино-Балкарию

Лавины и заморозки надвигаются на Кабардино-Балкарию

Снежные лавины могут сойти завтра в горах Кабардино-Балкарии на высоте более 2,5 тыс м, о соответствующем экстренном предупреждении сообщает ГУ МЧС РФ по КБР.

Повышенная лавиноопасность ожидается в республике 12-13 мая.

Лавины могут вызвать ЧС и ЧП, связанных с повреждением домов, линий связи и ЛЭП, объектов инфраструктуры, перекрытием автодорог, мостов, тоннелей.

В эти же дни в республике ожидаются заморозки до 2°C ниже ноля, которые могут вызвать повреждение и гибель цветков ранних косточковых плодовых культур.

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