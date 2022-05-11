Ученые России и Азербайджана заключили соглашение о сотрудничестве при исследовании Каспия

11 мая. 21:54

Научные организации России и Азербайджана договорились укреплять взаимодействие при исследованиях каспийского региона, такое соглашение было подписано в Москве на полях Международной ассамблеи "Каспийский диалог".

Подписи под ним поставили представители Института географии Национальной академии наук Азербайджана, совета "Наука и инновации Каспия" (НИК) и Ассоциации поддержки развития технологий и научного сотрудничества в Каспийском регионе "Наука и инновации Каспия" (АНИК).

Как сообщает ТАСС, соглашение - бессрочное, оно вступает в силу с момента подписания.

Согласно документу, стороны планируют укрепить взаимодействие при развитии международного сотрудничества "в научно-технологической, инновационной и образовательной сферах между заинтересованными организациями" России, Азербайджана и других стран Каспийского региона, оказывать содействие "организации совместных исследований, изучению изменения климата и уровня Каспийского моря, экологического мониторинга Каспия в акваториях РФ и Азербайджана".

Соглашение подразумевает проведение регулярных консультаций, формирование экспертных групп, к работе в которых будет приглашаться "широкий круг учреждений из всех стран Каспия", издание информационно-аналитических материалов, развитие интернет-ресурсов и печатных изданий по вопросам научно-технологичную сотрудничества.

Стороны готовы взаимно оказывать содействие в проведении инновационных, экологических и деловых миссий, обмениваться информацией, справочными и аналитическими материалами.

В то же время, "каждая из сторон вправе прекратить действие соглашения с письменным уведомлением другой не менее чем за 30 дней до прекращения своего участия".