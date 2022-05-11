Кубанские казаки в Анапе померяются силами в рукопашном бое

11 мая. 21:17

В Анапе 15 мая пройдет краевой турнир по казачьему рукопашному бою, организаторами которого выступили краевое министерство физкультуры и спорта, бойцовский клуб "Кузня" и Союз казачьей молодежи Кубани, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Турнир будет посвящен памяти Валерия Серова, который более 20 лет был заместителем атамана Анапского районного казачьего общества по патриотическому воспитанию и спорту и воспитал за это время чемпионов и призеров всероссийских, международных турниров по универсальному бою и самбо, а также был идейным вдохновителем и организатором краевого турнира по казачьему рукопашному бою "СПАС", – передает "АиФ-Юг".

Турнир стартует на территории анапского парк-отеля "Лазурный берег" - спортсмены будут соревноваться в 12 весовых категориях, а победители в личных и командных соревнованиях получат грамоты, медали, кубки и дипломы.