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Кубанские казаки в Анапе померяются силами в рукопашном бое

Кубанские казаки в Анапе померяются силами в рукопашном бое

В Анапе 15 мая пройдет краевой турнир по казачьему рукопашному бою, организаторами которого выступили краевое министерство физкультуры и спорта, бойцовский клуб "Кузня" и Союз казачьей молодежи Кубани, - сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Турнир будет посвящен памяти Валерия Серова, который более 20 лет был заместителем атамана Анапского районного казачьего общества по патриотическому воспитанию и спорту и воспитал за это время чемпионов и призеров всероссийских, международных турниров по универсальному бою и самбо, а также был идейным вдохновителем и организатором краевого турнира по казачьему рукопашному бою "СПАС", – передает "АиФ-Юг". 

Турнир стартует на территории анапского парк-отеля "Лазурный берег" - спортсмены будут соревноваться в 12 весовых категориях, а победители в личных и командных соревнованиях получат грамоты, медали, кубки и дипломы.

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