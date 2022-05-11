РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

США нанесут удары по Афганистану в случае угрозы безопасности

США нанесут удары по Афганистану в случае угрозы безопасности

Вашингтон может нанести удары по Афганистану при угрозе безопасности, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"У нас есть возможности провести ударные операции, если мы увидим угрозу из Афганистана", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что 15 августа 2021 года талибы (запрещенное в РФ движение "Талибан") установили контроль над Афганистаном, захватив без сопротивления Кабул. Президент Ашраф Гани был вынужден сложить полномочия и покинуть страну. 7 сентября сформировано временное правительство.

860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version