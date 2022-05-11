США нанесут удары по Афганистану в случае угрозы безопасности

11 мая. 21:46

Вашингтон может нанести удары по Афганистану при угрозе безопасности, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"У нас есть возможности провести ударные операции, если мы увидим угрозу из Афганистана", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что 15 августа 2021 года талибы (запрещенное в РФ движение "Талибан") установили контроль над Афганистаном, захватив без сопротивления Кабул. Президент Ашраф Гани был вынужден сложить полномочия и покинуть страну. 7 сентября сформировано временное правительство.