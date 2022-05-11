Алиев и Блинкен обсудили мирный процесс с Ереваном

11 мая. 21:37

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает госдепартамент.

Стороны обсудили позитивные тенденции и будущие конкретные шаги в улучшении ситуации в регионе. В числе практических мер "на пути к миру на Южном Кавказе" были названы делимитация и демаркация границ Азербайджана с Арменией, а также открытие транспортных и коммуникационных коридоров.

"Я говорил с президентом Азербайджана о том, как США могут поддержать недавнюю положительную динамику в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией", - написал Блинкен в Twitter.